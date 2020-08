Romiti e la Fiat, finanza e industria: una lunga storia che ha segnato la vita dell'Italia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per oltre sessant'anni è stato un manager rampante, a lungo protagonista della vita industriale e finanziaria Italiana. Come dirigente di vertice delle grandi aziende del paese, sia pubbliche che ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : E' morto Cesare Romiti, presidente e ad della Fiat di Agnelli #ANSA - berlusconi : Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Cesare Romiti. Alla guida della FIAT è stato uno dei manager pi… - ilfoglio_it : Quell'unico, meraviglioso gesto di #CesareRomiti. L'ex dirigente della Fiat non era né elegante né colto, ma al fun… - tralepagine : RT @Africanasoul: Mio padre, impiegato FIAT, ricorda bene cosa è stata l'amministrazione Romiti: licenziamenti, ristrutturazioni, cessione… - Carson99462500 : RT @maxdantoni: Non sono in grado di dare un giudizio approfondito sulla gestione Romiti, ma un'immagine più di altre mi sembra sintetizzar… -