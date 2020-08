Romina Power scoppia a piangere davanti a tutti: torna da Albano ma lui non la vuole più (Video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Video alla fine dell'articolo. Romina Power torna alle Tenute di Albano e durante la serata di ieri insieme ai suoi due gli sembra ripensare alla grande sofferenza che, ancora prova nei confronti della separazione con Albano Carrisi. La storia d’amore tra Albano Carrisi e Romina Power è ormai conosciuta e invidiata in tutto il mondo nonostante l’epilogo poco piacevole della loro separazione. In queste ultime settimane la cantante si è ritrovata a dover fare i conti con un presunto matrimonio che avverrà tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso che, sembra chiudere un cerchio che va avanti ormai da diversi anni. I fan più accaniti ... Leggi su howtodofor

