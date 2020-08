Romani in vacanza e ladri scatenati: boom di arresti della Polizia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giornata impegnativa quella di ieri per gli agenti della Polizia di Roma che hanno portato a termine tre arresti. Il primo è avvenuto alle 12.14 in viale Palmiro Togliatti: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano e la sezione Volanti che hanno arrestato un 40enne romano con precedenti. L’uomo che è stato trovato con diversi arnesi da scasso, stava per introdursi all’interno di un’abitazione ne ha infatti danneggiato la porta d’ingresso. L’arrestato aveva un complice che è riuscito a scappare, sono in corso le indagini per ritrovarlo. Il secondo è invece avvenuto alle 14.18 sul Lungotevere ed ha visto l’arresto di un giovane rumeno di 19 anni. Il ragazzo è stato sopreso mentre rubava all’interno di un’auto, sul posto è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

