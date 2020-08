Roma, ufficiale l’addio di Daniel Fuzato: è un nuovo giocatore del Gil Vicente (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Roma saluta Daniel Fuzato. Il giovane portiere brasiliano, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore del Gil Vicente che, attraverso un comunicato, ha annunciato il suo ingaggio. Fuzato, che è stato ceduto dei giallorossi in prestito, si è detto estremamente soddisfatto della possibilità di giocare in Portogallo: “Sono molto felice di questa opportunita’, anche la mia famiglia e’ contenta di essere qui in Portogallo. Arrivare alla Roma e’ stato un sogno realizzato, quando ho saputo dell’interessamento di un club cosi’ importante e’ stato come un regalo di compleanno che cadeva proprio in quella settimana di luglio. Quella italiana e’ una scuola di portieri di alto livello. ... Leggi su sportface

