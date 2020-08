Roma, test senza sosta negli aeroporti, i viaggiatori ringraziano: ‘Bellissima vacanza ad Ibiza finita con un tampone, persone amorevoli’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continuano a lavorare senza sosta gli operatori sanitari presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Proseguono i test rapidi antigenici sui viaggiatori di rientro dai Paesi a rischio. Come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio, dai viaggiatori stanno arrivando decine di messaggi di apprezzamento. ‘Grazie ai medici in prima linea, allo Spallanzani e allo staff di aeroporti di Roma’ e ancora, ‘Grazie a tutto il personale sanitario e non per l’eccellente servizio, quello che fate è importante’ – scrivono Ambra e Pietro. ‘Grazie allo Spallanzani, ADR e Regione. L’Italia sempre in prima linea’ – dichiara Francesco. ‘Bellissima vacanza ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta

nicola_pinna : Un dettaglio: a Olbia, vicino ai borghi del contagio, c’è una macchina che analizza 750 tamponi al giorno ma ferma.… - marcoconterio : ?? Il portiere della #Roma Antonio #Mirante positivo al test per #Covid_19 . E' asintomatico e già in isolamento. - AleSans1 : Mi sono trasferito a Milano per la sua riconosciuta efficienza. A Roma in aeroporto test rapidi in 30 minuti, e se… - lelloak : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DOPO TEST IN AEROPORTO DA VIAGGIATORI DECINE MESSAGGI DI APPREZZAMENTO PER I NOSTRI OPE… - Rom_Lisa : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DOPO TEST IN AEROPORTO DA VIAGGIATORI DECINE MESSAGGI DI APPREZZAMENTO PER I NOSTRI OPE… -