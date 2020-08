Roma, presa una nuova 'Madame Furto': 34enne nomade dovrà scontare 19 anni per furti e borseggi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un nuovo caso di ' Madame Furto ' a Roma è terminato con l'arresto di una 34enne nomade , di origini bosniache, da parte dei carabinieri . I militari della stazione di Tor de Cenci e della compagnia ... Leggi su leggo

imnarci : Allora, a Roma ero in albergo con i miei. Durante la notte mia madre e mio padre hanno dato inizio al concerto di B… - emanuelearpini : Sarà una presa per il cxxo? Con D'Alema la Raggi prende l'80%! FRANCESCO MERLO E L’INVESTITURA DI MASSIMO D’ALEMA:… - affariroma : Nomade, 9 figli e 19 anni di carcere da scontare: presa la nuova Madame furto - - Cheadlold : @InfoSughi @bonko89 Pallottista ma se Pallotta tuo stava facendo fallire la Roma a forza di stecche per lui e per g… - Pasquale_Mereu : RT @Federica989111: #Roma Presa a sassate da un #clandestino mentre guida: Alice perde un occhio. Senza dimora, senza lavoro e senza perme… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma presa Roma, presa una nuova 'Madame Furto': 34enne nomade dovrà scontare 19 anni per furti e borseggi Leggo.it Under-Napoli, nuova accelerata alla trattativa: pronto uno scambio con la Roma che punta Milik

POTREBBE INTERESSARE ANCHE > > > Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Ronaldo | Il PSG spinge! POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:. Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Super colpo in attacco. (Ca ...

Tamponi, il flop di Zingaretti: "In aeroporto test fino alle 18"

L'aeroporto di Roma Fiumicino è stato presentato come lo scalo più all'avanguardia in Italia per i controlli anti-Covid dei passeggeri in ingresso. Le misure adottate per la verifica del contagio sono ...

POTREBBE INTERESSARE ANCHE > > > Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Ronaldo | Il PSG spinge! POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:. Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Super colpo in attacco. (Ca ...L'aeroporto di Roma Fiumicino è stato presentato come lo scalo più all'avanguardia in Italia per i controlli anti-Covid dei passeggeri in ingresso. Le misure adottate per la verifica del contagio sono ...