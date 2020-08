Roma, Mirante: “Sono positivo al Covid 19” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo purtroppo al test del Covid19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Volevo dirvi che sono in isolamento e spero di guarire presto e di iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando. Un abbraccio”. Lo ha affermato Antonio Mirante portiere della Roma in un video pubblicato sulle sue storie di Instagram. Il portiere giallorosso, fa sapere, è risultato positivo al coronavirus ma sta bene. Come da prassi, l’estremo difensore sta osservando un periodo di isolamento.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/stories/antonioMirante83/2379191180661077793/" ... Leggi su itasportpress

