Roma, Mirante positivo al coronavirus (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo i due giocatori ieri della Primavera, e col timore che ce ne siano altri, a Trigoria anche Antonio Mirante è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram lo stesso giocatore, ... Leggi su gazzetta

marcoconterio : ?? Il portiere della #Roma Antonio #Mirante positivo al test per #Covid_19 . E' asintomatico e già in isolamento. - TuttoMercatoWeb : Roma, Mirante positivo al Covid-19: torna l'incubo contagi in Serie A - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Mirante è risultato positivo al COVID-19: 'Spero di guarire presto' ?? - junews24com : Mirante positivo al Coronavirus: l'ombra dei contagi torna sulla Serie A. Le ultime - - teladoiotokyo : Mirante positivo al Covid-19: Sto bene, non ho sintomi: Antonio Mirante, portiere dell'AS Roma...… -