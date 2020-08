Roma – Mirante positivo al Coronavirus: “sto bene, sono in isolamento” [VIDEO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuovi casi di positività al Coronavirus nel calcio italiano: dopo i due ragazzi della Primavera della Roma, anche il portiere giallorosso Mirante è risultato positivo al Covid-19. Se la società ha preferito non entrare nel merito della notizia, è stato il calciatore stesso ad annunciare la sua positività con delle Storie Instagram: “sono purtroppo risultato positivo. Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni”. >>> PER IL VIDEO >>> Antonio Mirante positivo al Coronavirus: sui social ... Leggi su sportfair

