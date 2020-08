Roma, Mirante positivo al coronavirus: «Sono in isolamento, ma sto bene» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anche Antonio Mirante, portiere della Roma, è risultato positivo al Covid-19. Rientrato dalla vacanza in Sardegna, dove ha accusato qualche sintomo, si è subito sottoposto al tampone,... Leggi su ilmessaggero

repubblica : Coronavirus, positivo Mirante, portiere della As Roma: rientrava dalla Sardegna - marcoconterio : ?? Il portiere della #Roma Antonio #Mirante positivo al test per #Covid_19 . E' asintomatico e già in isolamento. - Gazzetta_it : Roma, #Mirante positivo al #Covid: 'Sto bene, sono asintomatico' - _SiGonfiaLaRete : Torna l’incubo #Coronavirus nel mondo del calcio di #SerieA ???? #Mirante #ASRoma - GDS_it : #Coronavirus, positivo il portiere della Roma Antonio Mirante -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mirante

"Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono purtroppo risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Sono in isolamento e spero di gu ...Antonio Mirante positivo al Covid e in isolamento, ma asintomatico. È lo stesso portiere della As Roma ad annunciarlo con un video su Instagram. “Sto bene, non ho alcun sintomo né febbre tosse, mi sen ...