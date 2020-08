Roma, Mirante positivo al Coronavirus: le ultime (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus. A darne l’annuncio è stato lo stesso portiere sui social Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus. Il portiere giallorosso ne ha dato l’annuncio sui social dichiarando anche di essere totalmente asintomatico. È il primo caso di positività in Serie A dopo i casi scoppiati durante il lockdown. «Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

