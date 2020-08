Roma, Mirante annuncia di avere il Covid-19: le condizioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il portiere della Roma, Antonio Mirante, ha annunciato di essere positivo al coronavirus tramite una storia Instagram sul suo profilo ufficiale Da alcune ore circolava la notizia in merito alla positività al coronavirus da parte di un calciatore della prima squadra. Già ieri era emerso il comunicato ufficiale sul contagio da parte di due giovani … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Coronavirus, positivo Mirante, portiere della As Roma: rientrava dalla Sardegna - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - rtl1025 : ?? 'Purtroppo sono risultato positivo al test del #Covid_19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento… - SmorfiaDigitale : Roma, UFFICIALE, Mirante positivo al Coronavirus: 'Sono asintomatico e in isolam... - donatotesta : RT @MassimoCaputi: #Mirante della #Roma positivo al ritorno dalla vacanza in Sardegna. Visto l'andazzo vacanziero il rischio che anche anch… -