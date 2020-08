Roma, il portiere Mirante positivo al Coronavirus: “Sto bene” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, Mirante positivo al Coronavirus Il portiere della Roma Antonio Mirante, attraverso un video postato nelle storie del proprio profilo Instagram, ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus (Covid-19). L’estremo difensore giallorosso sta bene, non presenta sintomi febbrili, ma sarà costretto comunque a rimanere in quarantena a casa. “Come alcuni di voi sapranno, purtroppo sono risultato positivo al test per il Covid-19 – le sue parole -. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo: né febbre né tosse. Volevo dirvi naturalmente che sto in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per i ... Leggi su tpi

