Roma, dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta: investe dei pedoni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Momenti di paura a Roma, dopo una lite un’uomo si è scagliato contro delle auto parcheggiate e ha cercato di investire dei pedoni al mercato. A Roma oggi in un mercato rionale nel quartiere di Spinaceto ci sono stati momenti di forte paura. Un uomo ha condotto una folle corsa, spaventando decine di persone che … Leggi su viagginews

fanpage : 7 ragazzi positivi dal rientro dalle vacanze in Sardegna. Hanno frequentato ben sette locali - fanpage : “Dopo quasi 5 ore di turno bardato dentro che me so sudato pure l'acqua del battesimo, c'avevo le mutande talmente… - LegaSalvini : ?? NEL QUARTIERE SAN LORENZO A ROMA. LO STRANIERO, DOPO AVER PICCHIATO L'AGENTE, URLA 'IL GIUDICE NON MI FARÀ NULLA'… - karda70 : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DOPO TEST IN AEROPORTO DA VIAGGIATORI DECINE MESSAGGI DI APPREZZAMENTO PER I NOSTRI OPE… - RegioneLazio : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DOPO TEST IN AEROPORTO DA VIAGGIATORI DECINE MESSAGGI DI APPREZZAMENTO PER I NOSTRI OPE… -