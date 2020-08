Roma. Campidoglio: 57 nuovi posti per lavori di pubblica utilità (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Amministrazione Capitolina ha ampliato i posti a disposizione per i lavori di pubblica utilità a Roma. Sono 57 i nuovi posti assicurati, grazie alle nuove convenzioni firmate con Biblioteche di Roma e il consorzio Il Melograno. I lavori di pubblica utilità svolti a Roma nel 2019 hanno coinvolto all’incirca 700 persone. Le nuove convenzioni, che permetteranno lavori di pubblica utilità legati alle attività delle biblioteche oppure ad azioni di sfalcio, potatura e cura del verde, sono state firmate nell’ambito delle attività scaturite dal rinnovo della Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma per ... Leggi su laprimapagina

Roma, i balneari tentano l’allungo: «In spiaggia fino a ottobre»

Prorogare la stagione balneare nel litorale di Roma anche a ottobre. Un mese in più di mare. La proposta, a cui già starebbe lavorando il Campidoglio, vedrebbe d’accordo molti balneari di Ostia, alle ...

