Roma. Bando per l’erogazione dei buoni libro per l’anno scolastico 2020-21: come presentare domanda (Di mercoledì 19 agosto 2020) È stato pubblicato il Bando per l’erogazione dei buoni libro per l’anno scolastico 2020-21, destinato a studenti delle scuole d’istruzione secondaria di I e II grado, statali e private paritarie. La misura è rivolta ad alunni residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 15.493,71. La domanda dovrà essere inoltrata all’Amministrazione Capitolina esclusivamente online, previa identificazione sul portale di Roma Capitale, fino al 1° dicembre 2020. I buoni, di importo differenziato per classe di frequenza, potranno essere utilizzati entro il 21 dicembre 2020 per l’acquisto di ... Leggi su laprimapagina

