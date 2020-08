Roberto Bolle torna dal vivo, tre giorni di danza a Milano (Di mercoledì 19 agosto 2020) Milano (ITALPRESS) – Un’iniziativa che vuole essere un segnale di speranza, per un’arte, come quella della danza, tra le più colpite dall’impossibilità del contatto e della condivisione imposto dall’emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown. Si torna a danzare insieme quindi – con tutte le precauzioni necessarie – dall’11 al 13 settembre a Milano con OnDance di Roberto Bolle. In primis ci saranno le Openclass con i maestri delle varie discipline che hanno accompagnato gli appassionati di danza e non durante il lockdown dai social di OnDance. Un fitto calendario di lezioni gratuite aperte al pubblico dalle 9 del mattino alle 22 – da venerdì 11 a domenica 13 settembre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

