Rivolte in Bielorussia, la Nato si rivolge alla Polonia (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Polonia è la vera protagonista degli eventi che stanno scuotendo la Bielorussia, uno degli ultimi baluardi della Russia nell'Europa orientale. Il Paese è stato accusato da Aleksandr Lukashenko di ingerenze, anche gravi, sin dall'inizio dell'insurrezione post-elettorale e riconferma giornalmente il ruolo-guida che sta giocando. Dopo aver mobilitato l'intera Unione Europea in favore dei manifestanti, … InsideOver.

