‘Riverdale’, ricominciano le riprese della quinta stagione e trapelano i primi (clamorosi) spoiler! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono in partenza le riprese della quinta stagione di Riverdale. La serie tv americana è pronta per tornare sui nostri schermi il prossimo anno e, a giudicare dalle anticipazioni, ci saranno grandi risvolti. Innanzitutto, la serie verrà girata con un salto temporale di ben cinque anni, quindi i protagonisti saranno ben diversi da quelli lasciati nella quarta stagione. La prima anticipazione importante che è trapelata riguarda Veronica Lodge. La bella mora, infatti, sarà sposata, ma non con Archie Andrews come molti avrebbero voluto. Stando a quanto si apprende da un annuncio casting, il personaggio interpretato da Camila Mendes convolerà a nozze con un certo Chad Gekko. Si tratta di un uomo nevrotico e pericoloso, che lavora a Wall Street. Ha una duplice ... Leggi su isaechia

itslilibeth : Ricominciano a girare pure riverdale ho urlato un pochino, anche il mio giovedì trash è salvo -

