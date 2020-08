Risultati Playoff NBA – Portland fa piangere i Lakers, bene Miami: un super Gallinari non basta a OKC (Di mercoledì 19 agosto 2020) Comincia con una sconfitta la post-season per i Los Angeles Lakers, che cadono al cospetto di Portland con il risultato di 93-100. Foto getty / PoolPrimo punto importante per i Blazers, che scappano subito avanti nella serie, imponendosi in volata senza patire la stanchezza del play-in con Memphis. Fondamentali per portare a casa il successo le triple nel finale di Lillard e Carmelo Anthony, sempre presenti nei momenti topici del match. Ottima la prestazione di LeBron Jaems, che non basta però per evitare il ko: il Prescelto mette a referto 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist, centrando la 24^ tripla doppia in carriera ai Playoff e la 23^ in maglia Lakers, superando Kobe Bryant. Photo by Michael Reaves/Getty ImagesVincono e convincono i Miami Heat, che ... Leggi su sportfair

I Bucks dovevano dominare, ma a Orlando non l’ha detto nessuno: storia di un clamoroso ribaltone

Era il copione di questo incrocio 1-8 a Est. Solo che ai Magic non l’ha dato nessuno. La squadra di Steve Clifford si è presentata per la prima partita playoff nella bolla col suo copione, quello in ...

Era il copione di questo incrocio 1-8 a Est. Solo che ai Magic non l'ha dato nessuno. La squadra di Steve Clifford si è presentata per la prima partita playoff nella bolla col suo copione, quello in ...