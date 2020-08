Rio Ferdinand non ha dubbi: “Mbappé quasi come Ronaldo, è da brividi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Accelerazioni, strappi e finte a tutto gas. Il repertorio di Kylian Mbappé è davvero clamoroso. L'attaccante francese, esploso con il Monaco e consacratosi al Paris Saint-Germain, non smette di crescere, stagione dopo stagione. Attualmente, nel suo palmares spiccano le quattro Ligue 1 consecutive vinte e il Mondiale conquistato con la Francia nel 2018. Manca solamente la Champions League. Un trofeo che potrebbe alzare già domenica, nella finalissima di Lisbona.caption id="attachment 903027" align="alignnone" width="1024" Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images)/captionPARAGONEIl suo talento così limpido ha conquistato anche Rio Ferdinand. L'ex difensore inglese ha ammesso di essere rimasto stregato da Mbappé ai microfoni di BT Sport: "E' il giocatore più vicino a Ronaldo che abbia mai visto. ... Leggi su itasportpress

Ferdinand è stato condannato a pagare anche una multa per un totale di 822 sterline oltre al ritiro della patente per sei mesi. Nel 2012 lo stesso ex calciatore era stato protagonista di un reato ...

