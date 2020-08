Rio Ferdinand innamorato di Mbappé: «È quasi come Ronaldo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, è rimasto stregato da Kylian Mbappé: le sue parole sul francese Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, è rimasto stregato da Kylian Mbappé. Queste le parole dell’inglese sul talento del Psg ai microfoni di BT Sport. «E’ il giocatore più vicino a Ronaldo che abbia mai visto. Guardarlo giocare ti fa sentire come un bambino che assiste alla sua prima partita. Ti fa venire la pelle d’oca prima ancora di colpire il pallone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

clikservernet : Rio Ferdinand: “Mbappé mi ricorda Ronaldo, ti fa venire la pelle d’oca” - Noovyis : (Rio Ferdinand: “Mbappé mi ricorda Ronaldo, ti fa venire la pelle d’oca”) Playhitmusic - - ItaSportPress : Rio Ferdinand non ha dubbi: 'Mbappé quasi come Ronaldo, è da brividi' - - Pall_Gonfiato : Il paragone tra #Mbappè e il #Fenomeno - junews24com : Rio Ferdinand ne è sicuro: «È il calciatore più simile a Ronaldo. Da pelle d'oca» - -