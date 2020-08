"Rinviano le elezioni per Covid?". Salvini sente puzza di bruciato: Conte e Zinga, la scialuppa di salvataggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il flash di Dagospia scuote Matteo Salvini: sembra che qualcuno nel Comitato tecnico scientifico abbia già iniziato a riflettere sull'ipotesi di rinviare le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, dove il governo (e in particolare il Pd) rischia di rompersi il collo. E anche sulla scuola c'è maretta, dato che a meno di un mese dalla riapertura non ci sono ancora linee guida ufficiali: in questa confusione sguazzano Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, per i quali finché c'è Covid c'è speranza. “Pensare di sospendere le elezioni di settembre per evitare una sconfitta annunciata - tuona Salvini - sarebbe un attentato alla democrazia da parte del governo. La Lega e gli italiani sono pronti a reagire, con forza e compostezza, a ... Leggi su liberoquotidiano

