Rinnovo Ibrahimovic, la fumata bianca potrebbe arrivare nel weekend (Di mercoledì 19 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha avuto un impatto devastante sul mondo Milan. Arrivato a gennaio lo svedese ha cambiato gli equilibri di una squadra che è riuscita a centrare il posto in Europa dopo una ripresa di campionato perfetta. L'ex Juve dal suo ritorno in rossonero ha segnato ben 11 gol in 20 partite e il suo futuro sarà ancora a tinte rosse e nere.IBRA-MILAN: CI SIAMO PER IL Rinnovocaption id="attachment 988413" align="alignnone" width="300" Ibrahimovic (getty images)/captionSecondo quanto riporta SkySport il Milan e lo svedese avrebbero trovato l'accordo per il Rinnovo annuale del contratto. L'attaccante andrà a percepire circa 6 milioni di euro per la prossima stagione e l'annuncio potrebbe arrivare durante il weekend. I rossoneri ... Leggi su itasportpress

