È rimasto spiazzato Conte | voci da Palazzo Chigi | l' incognita Draghi fa tremare il premier

Mario Draghi direbbe no a una chiamata in un momento di drammatico vuoto di potere? La speranza di Giuseppe Conte È che non si arrivi mai al punto di conoscere la risposta. Lo scrive Repubblica, secondo cui il premier È piuttosto inquieto dopo l'intervento dell'ex presidente della Bce al meeting di Rimini: non potrà riporre l'agenda dettata nettamente da Draghi nell'ultimo cassetto della scrivania come ha fatto con il piano della task force guidata da Vittorio Colao. In particolare È pesante il passaggio sui "sussidi improduttivi" e sul "debito cattivo" che rischiano di far affondare l'Italia: il premier deve fare i conti con ciò e soprattutto con le reazioni degli alleati.

