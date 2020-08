Rientro a scuola: “Possibili lezioni nei tendoni”, dicono gli esperti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tra le linee guida per il Rientro a scuola pubblicate dal Comitato tecnico scientifico si trova anche la procedura da seguire se un bambino risulta positivo in aula. In previsione del ritorno tra i banchi a settembre, gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno anticipato quali saranno le regole che caratterizzeranno il Rientro a scuola … L'articolo Rientro a scuola: “Possibili lezioni nei tendoni”, dicono gli esperti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

MinisteroSalute : Contro #Covid19 non servono fake news, ma la collaborazione di tutti. Sul sito del Ministero dell'Istruzione tutte… - marcodimaio : Altra fake news. Il protocollo per il rientro a #scuola NON PREVEDE che i bambini con sintomi vengano prelevati dal… - AzzolinaLucia : Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità ass… - infoitinterno : Docenti e personale Ata fragili, c’è tanto timore per il loro rientro a scuola - RaffaelePizzati : RT @marcodimaio: Altra fake news. Il protocollo per il rientro a #scuola NON PREVEDE che i bambini con sintomi vengano prelevati dalle “aut… -