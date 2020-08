Ricerche Gioele, volontari trovano un cappellino nelle campagne di Caronia. Il padre e la zia non lo riconoscono: “No, non è il suo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) I volontari che stanno collaborando alle Ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso il 3 agosto scorso nelle campagne di Caronia mentre era insieme alla madre Viviana Parisi poi trovata morta, hanno trovato stamane il cappellino di un bimbo che è stato subito mostrato al padre del bimbo, Daniele Mondello. Quest’ultimo ha tuttavia escluso che il copricapo appartenga al figlioletto: “Non è il suo”, ha detto scuotendo la testa. Tra le campagne della zona su una jeep si muovono Daniele Mondello, la sorella Mariella, il padre Letterio e tre amici. Anche Mariella Mondello ha escluso che il cappellino sia riconducibile al bimbo scomparso. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani”. Daniele Mondello, il padre del bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto scorso mentre era insieme alla madre Viviana Parisi, p ...

Caronia (Messina), 19 ago. (Adnkronos) - "Sono ricerche molto difficili, capillari, che richiedono un'attenzione particolare, soprattutto un altissimo addestramento". Lo ha detto il maggiore Gianluca ...