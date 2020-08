Ricerche di Gioele, “trovati resti umani a Caronia”. Specialisti al lavoro per capire se si tratta del corpo del bambino (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alcuni resti umani appena rintracciati nella nuova zona delle Ricerche a Caronia potrebbero essere quelli del piccolo Gioele. Forse trascinati da un animale in una zona impervia, nascosta. Al lavoro gli Specialisti per accertare che siano davvero del corpicino del piccolo. È l’ultima novità dopo 17 giorni di Ricerche disperate. L'articolo Ricerche di Gioele, “trovati resti umani a Caronia”. Specialisti al lavoro per capire se si tratta del corpo del bambino proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

