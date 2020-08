Ricerche di Gioele Mondello, “trovati dei resti umani al 90% si tratta del figlio di Viviana Parisi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una svolta nelle indagini, questa mattina sono stati trovati resti umani a 200 metri da dov’è stata trovata morta Viviana Parisi a Caronia. I resti potrebbero essere del piccolo Giole Mondello. Un carabiniere in congedo Giuseppe di Bello, li ha individuati durante la ricerca del bimbo di 4 anni scomparso dal 3 agosto scorso, dopo che l’auto su cui viaggiava insieme a sua madre ha avuto un incidente in un tunnel dell’A20 Messina-Palermo. Sarebbe stata ritrovata anche una maglietta, compatibile con quella che indossava Giole. Sul luogo del ritrovamento ci sono la polizia scientifica insieme al procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, i vigili del fuoco del Sapr, e il geologo forense incaricato dalla procura. L'articolo ... Leggi su quotidianpost

