Ricerche di Gioele, investigatori e scientifica al lavoro sul luogo dove sono stati trovati resti umani e una maglietta da bambino: video (Di mercoledì 19 agosto 2020) Polizia scientifica, investigatori e il procuratore di Patti Angelo Cavallo, sono al lavoro sul luogo dove sono stati trovati resti ossei e una maglietta da bambino al “90% di Gioele”, il figlio di Viviana Parisi scomparso con la mamma lo scorso 3 agosto. La donna è stata trovata morta nelle campagne siciliane di Caronia. Serve il test del dna, fanno sapere gli inquirenti, perché si possa accertare con sicurezza che quei resti siano del piccolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Agenzia_Ansa : Dj morta: trovati resti di ossa e indumenti, tracce di #Gioele al 99 per cento. Si attende l'esame del Dna per la c… - poliziadistato : Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele nei boschi di Caronia (ME). In azione anche 5 unità cinofile… - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: #Djmorta, Procuratore: 'I resti sono compatibili con quelli di un bambino dell'età di #Gioele' #ANSA - saluti37 : Trovati resti di ossa, tracce di #Gioele al 99 per cento -