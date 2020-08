Riapertura scuole, Miozzo (Cts): “Noi siamo per mascherina in aula. Se positivi, si decide caso per caso”. Nuovi banchi dal 7 settembre (Di mercoledì 19 agosto 2020) La decisione finale sull’obbligo di indossare la mascherina in classe (qualora sia impossibile garantire le distanze) e sul protocollo da seguire in caso di studenti sintomatici a scuola è attesa nelle prossime ore, al termine dell’incontro previsto a Roma tra la ministra Lucia Azzolina e il Comitato tecnico scientifico. Ma a fornire un’indicazione su come sarà l’avvio del nuovo anno scolastico al tempo del coronavirus è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. “Questa malattia ha imposto tre pilastri: il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igiene. Sono indiscutibili e saranno validi per il mondo scolastico“, ha dichiarato a SkyTg24, prevedendo eccezioni solo in caso di ragazzi non udenti o momenti didattici come ... Leggi su ilfattoquotidiano

