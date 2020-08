Riapertura delle scuole a Salerno: il punto dell’assessore Eva Avossa (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Non si è mai fermato dal 24 giugno il lavoro dell’assessorato all’istruzione del Comune di Salerno, guidato da Eva Avossa, in questo momento anche in funzione di sindaco al Comune di Salerno con Enzo Napoli in vacanza. La scarsa tintarella dell’assessore testimonia l’impegno profuso quotidianamente per trovare le risposte più adeguate a consentire la Riapertura delle scuole. Sono 13 gli istituti comprensivi e 58 i plessi che rientrano nelle competenze dell’amministrazione comunale di Salerno. Continui confronti con i dirigenti scolastici sono alla base del lavoro svolto per rispondere singolarmente alle esigenze delle diverse scuole. In primis un problema di ... Leggi su anteprima24

