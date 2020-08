Responsabilità Presidi, apertura di Sileri alle proposte Udir sull’avvio del nuovo anno scolastico (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – E’ iniziato ormai il conto alla rovescia per la ripresa della scuola in presenza, fissata al prossimo 14 settembre. Per migliaia di studenti, dunque, la campanella suonerà tra meno di un mese. Il tempo è poco, tante ancora, invece, le incognite e i nodi da sciogliere per garantire una ripartenza sotto il segno della sicurezza mentre nel nostro Paese la curva dei contagi – seppur con numeri decisamente più contenuti di altri Paesi – è tornare a salire. Mai come ora è importante tutelare la salute di alunni, docenti e personale della scuola senza rischiare al contempo che vadano persi tutti i sacrifici fatti fin qui. Non è un caso che in questi giorni tiene banco il tema dei dirigenti scolastici e delle loro responsabilità. “Lo abbiamo ribadito a gran voce in tutti i tavoli ai quali abbiamo ... Leggi su quifinanza

marcodimaio : La priorità è assicurare la regolare riapertura delle scuole.Con norme chiare e senza ambiguità sulle responsabilit… - msgelmini : Sui banchi con le rotelle decideranno i presidi, sugli orari di ingresso decideranno i governatori, sulle aule nei… - IlMagodiIos : RT @vitalbaa: Dopo i teatrini sui banchi a rotelle o monoposto, dopo le affermazioni che tali banchi sono necessari per evitare contagi, do… - matteo_cic : RT @severino_nappi: È da criminali scaricare sui dirigenti la responsabilità che li obbliga rispettare tutte le norme previste per protegge… - Ste_belli91 : RT @severino_nappi: È da criminali scaricare sui dirigenti la responsabilità che li obbliga rispettare tutte le norme previste per protegge… -

Ultime Notizie dalla rete : Responsabilità Presidi Le Regioni: “Più docenti e chiarezza sulle responsabilità” La Repubblica