Regolamento Lione-Bayern Monaco: cosa succede in caso di pareggio in Champions League (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alle 21:00 di mercoledì 19 luglio Lione e Bayern Monaco scenderanno in campo in occasione della semifinale di Champions League 2019/2020. Con il Psg in finale, Garcia e Flick sono pronti a contendersi il pass per l’ultimo atto. Ma cosa prevede il Regolamento in caso di pareggio al 90′? Le final eight di Champions League, soluzione d’emergenza studiata dalla Uefa per portare a termine le competizioni continentali, prevedono una gara secca con tempi supplementari e rigori in caso di parità. Novità sostanziali anche per le sostituzioni. Le squadre potranno effettuare cinque cambi, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Nel ... Leggi su sportface

Lionmars : Ho visto ora il primo gol di Dembele. Per me da regolamento devi annullare per il velo di quello del Lione. Detto c… - sportface2016 : #ChampionsLeague Il regolamento: ecco cosa succede in caso di pareggio tra #Lione e #ManchesterCity -

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento Lione Lione - Bayern Monaco: il regolamento della semifinale di Champions League Stadionews.it Neymar squalificato? Ha scambiato la maglietta con Halstenberg del Lipsia: il regolamento Covid parla chiaro…

Chi trasgredisce alla regola Uefa è passibile di sanzione disciplinare, tradotto, di squalifica. In teoria dunque potrebbe saltare la finalissima di domenica 23 agosto a Lisbona contro la vincente ne ...

Dove vedere la finale di Champions League in tv e streaming

La finale di Champions League chiude la Final Eight a Lisbona: le info sulla partita e su come guardare l'incontro in tv e streaming. La Champions League arriva al capitolo finale: l'ultima partita ch ...

Chi trasgredisce alla regola Uefa è passibile di sanzione disciplinare, tradotto, di squalifica. In teoria dunque potrebbe saltare la finalissima di domenica 23 agosto a Lisbona contro la vincente ne ...La finale di Champions League chiude la Final Eight a Lisbona: le info sulla partita e su come guardare l'incontro in tv e streaming. La Champions League arriva al capitolo finale: l'ultima partita ch ...