Regionali Puglia, accordo Pd-M5s? La candidata grillina: “Tagliatemela, ma io non piego la testa” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – “Amo i pugliesi e le loro scelte vanno rispettate, non temute, ne’ manipolate”. Lo scrive su facebook Antonella Laricchia, candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia, dopo l’intervista del premier Conte che auspica un accordo M5s-Pd nelle Marche e in Puglia. Leggi su dire

ivanscalfarotto : Regionali Puglia, Scalfarotto (Italia Viva): 'Se vince Emiliano avremo assessori 5 stelle' - msgelmini : Il premier @GiuseppeConteIT gioca in difesa e nella sua intervista @fattoquotidiano prega per un’intesa M5S-Pd in P… - ItaliaViva : Regionali, Puglia, @ivanscalfarotto: 'La Laricchia e Emiliano? Sono identici' - baritoday : Il Pd svela la lista per le Regionali e avverte M5S e Italia Viva: 'Divisi e sconfitti? Conseguenze nazionali'… - Dome689 : RT @Open_gol: Regionali, la candidata M5s in Puglia si ribella all’appello di Conte: «Non piego la testa, dovete tagliarmela» -