Regionali, Mortaruolo: “E’ il Sannio il vero potere” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale uscente e candidato per il Partito Democratico. “Ho fondato il mio impegno politico sulla sincerità, sull’onestà, sull’ascolto. L’ho fatto ogni giorno con il lavoro nelle Commissioni consiliari dove mi sono confrontato con i colleghi consiglieri su temi cruciali per il futuro della nostra terra; nell’Assemblea legislativa campana dove ho avuto l’onore e la responsabilità di essere l’unico Consigliere a battersi per le ragioni del nostro Sannio; nel rapporto con tutti i sanniti. Ho detto sempre quello che pensavo, anche a rischio di risultare contro corrente.Il bene del mio Sannio ha avuto la priorità, sempre! L’ascolto è stato per me il ... Leggi su anteprima24

