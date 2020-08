Regionali, l’appello del sindaco di Pesaro Ricci (Pd): “Ha ragione Conte, forze di governo si presentino unite per sconfiggere i sovranisti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Ha ragione il premier Conte, le forze di governo si presentino uniti alle prossime elezioni Regionali. Soprattutto nelle Marche in Puglia i 5 stelle diventino protagonisti di una coalizione vincente con un programma di rinascita delle Regioni per sconfiggere i sovranisti“, così in un video-messaggio il sindaco dem di Pesaro, Matteo Ricci, caldeggia l’ipotesi di una coalizione Pd-M5s anche in Puglia e nelle Marche. L'articolo Regionali, l’appello del sindaco di Pesaro Ricci (Pd): “Ha ragione Conte, forze di governo si presentino ... Leggi su ilfattoquotidiano

