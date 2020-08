Regionali, Crimi (M5s): “Sulle alleanze non va fatta nessuna forzatura” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – “La costruzione di alleanza basate sui programmi, sugli obiettivi comuni, ancor prima delle persone, e’ un valore aggiunto, in quanto il risultato di un percorso comune, in cui i contenuti vengono prima del contenitore. Ma va fatto solo dove ci sono le condizioni“. Cosi’ Vito Crimi, capo politico del M5s ad Affaritaliani.it. Leggi su dire

