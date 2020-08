Reddito di cittadinanza negato: come cambiare l’ISEE? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Reddito di cittadinanza viene erogato in base alla composizione del nucleo familiare, all’ISEE dello stesso, al patrimonio e al Reddito mensile. Si tratta, infatti, di una integrazione al Reddito del nucleo familiare che, principalmente, si basa sul requisito reddituale restituito dall’ISEE (che nel 2020, ricordiamo, si basa sui redditi prodotti nel 2018 e sul patrimonio 2018). come fare per percepire il Reddito di cittadinanza se si perde il lavoro nel corso del 2020, senza dover attendere l’attestazione Isee che si basi sui redditi 2020 (che sarà quella prodotta da gennaio 2022)? Reddito di cittadinanza negato Una lettrice scrive per chiedere un consiglio: Buongiorno ecco la mia ... Leggi su notizieora

