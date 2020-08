Reddito di cittadinanza: la metà dei percettori rischia di perderlo, i motivi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Reddito di cittadinanza. Oltre 400mila percettori (45%) del Reddito di cittadinanza rischiano di perderlo. Sono infatti tutti coloro che non si stanno impegnando nella ricerca di un lavoro. Il Reddito di cittadinanza, com’è noto, è nato come forma di aiuti per la ricerca di una nuova occupazione ma, complice anche il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus, le … L'articolo Reddito di cittadinanza: la metà dei percettori rischia di perderlo, i motivi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

