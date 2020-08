Reddito di Cittadinanza: Ecco perché la metà dei precettori può perderlo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ci sono brutte notizie per i precettori del Reddito di Cittadinanza, in quanto la metà di loro sta seriamente rischiando di perdere il sussidio. Infatti nelle ultime ore è scoppiata l’ennesima polemica. Perchè l’Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro, ANPAL, ha pubblicato i dati relativi al numero dei beneficiari che, nonostante siano in grado di lavorare, non si presentano al Centro per l’Impiego. Reddito di Cittadinanza, cosa succede quando non si rispettano le regole Come tutti ormai ben sappiamo per percepire il Reddito di Cittadinanza occorre sottoscrivere il Patto per il Lavoro, però dagli ultimi dati forniti dall’ANPAL è stato possibile appurare che meno della ... Leggi su quotidianpost

davidefaraone : •Aboliamo il reddito di cittadinanza, torniamo al reddito d’inclusione •Aboliamo quota 100 •Investiamo su capitale… - LucaBizzarri : @dellorco85 Sì, se detta in un paese che spende per quota 100 e il reddito di cittadinanza. - Linkiesta : L’area democratica ha elogiato l’ex presidente della Bce, malgrado governi da un anno senza mettere in discussione… - QuotidianPost : Reddito di Cittadinanza: Ecco perché la metà dei precettori può perderlo - InfoCilentoWeb : Montesano: percettori del Reddito di cittadinanza al servizio del Comune #GiuseppeRinaldi #MontesanoSullaMarcellana… -