Ranking Uefa aggiornato dopo Lione-Bayern Monaco: punti importanti per la Germania (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Ranking Uefa aggiornato dopo Lione-Bayern Monaco, gara valevole per la semifinale di Champions League 2019/2020. La squadra di Hans-Dieter Flick raggiunge in finale il Paris Saint Germain, rispondendo all’eliminazione di una tedesca nella giornata di ieri e portando punti importanti per la Germania, attualmente terza in classifica dietro a Spagna e Inghilterra ma davanti all’Italia. Quinta piazza per la Francia, parecchio lontana dal quarto posto. IL Ranking Uefa 1° Spagna 101.997 2° Inghilterra 90.462 3° Germania 74.498 4° Italia 70.653 5° Francia 59.248 6° Portogallo 49.449 7° Russia 45.549 8° Belgio 37.900 9° Ucraina ... Leggi su sportface

