Rangnick: «Non avrei mai rinnovato Ibrahimovic al Milan. Pioli la scelta giusta nel breve, nel medio-lungo non so» (Di giovedì 20 agosto 2020) La Gazzetta dello sport ha intervistato Ralf Rangnick fino a due settimane supervisore tecnico delle squadre Red Bull, Lipsia e Salisburgo. È l’uomo che avrebbe dovuto allenare il Milan la prossima stagione prima di un clamoroso cambio di rotta della società rossonera. Lui non si tira indietro con la Gazzetta e risponde senza ipocrisia. Rivela che i primi contatti col Milan risalgono a fine ottobre, «quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione». Della conferma di Pioli dice: “La squadra è stata la migliore post Coronavirus. Cambiare non sarebbe stato saggio né rispettoso. Pioli ha meritato la conferma, anche per la persona che è: l’ho apprezzato nelle interviste, sempre concentrato sugli ... Leggi su ilnapolista

