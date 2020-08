Rai - Kouliblay-City: frenata, smentita l'offerta da 70 milioni degli inglesi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato ha parlato della trattativa per la cessione di Kalidou Koulibaly: "frenata nei tempi per Koulibaly al City che arriva direttamente dall'entourage di K ... Leggi su tuttonapoli

Pe_Es_ : Raga è ufficiale: Kk-City è fatta, l'ha detto Sventurato. #Napoli - EmanueleFire : RT @tuttonapoli: Rai - Kouliblay-City: frenata, smentita l'offerta da 70 milioni del City - tuttonapoli : Rai - Kouliblay-City: frenata, smentita l'offerta da 70 milioni del City -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Kouliblay

Tutto Napoli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato ha parlato della trattativa per la cessione di Kalidou Koulibaly: "Frenata nei tempi per Koulibaly al City che arr ...La conferma di Koulibaly fa si che possa partire da terzo calciatore. Poichè si avvicina ai 29 anni, per 15mln potrebbe partire. C’è la Fiorentina che potrebbe vendere Milenkovic, poi c’è sempre ...