Ragazzo colto da colica renale: soccorso dal Sast e dallo staff del Casone (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questa mattina la stazione di Lucca del soccorso alpino toscano è intervenuta al Passo delle Forbici, nel comune di Castiglione di Garfagnana, per un Ragazzo colto da colica renale. L'infortunato ha ... Leggi su lagazzettadelserchio

yesnxw : @Anonimoperora credo tu non abbia colto il senso del video. l’uomo che appunto la invita a sedersi lo fa perché not… - Mcclane272 : @MarcyMori @borghi_claudio Un ragazzo di Fano parte per le vacanze in Croazia, rientra e consegna l estratto conto… - micdoingthings : @___Dan___96 che poi volevo già chiedertelo (visto che sei un ragazzo colto e intellettualmente dotato a quanto par… - micdoingthings : @___Dan___96 sei un ragazzo colto? - Gabriel29596191 : @guldemcan Signora Guldem lei ha il figlio maschio che tutti vorrebbero avere e non solo ma anche l'amico,il compag… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo colto Malore al Passo delle Forbici, salvato un ragazzo - Luccaindiretta LuccaInDiretta Sfilano il cappello griffato a un minorenne. Presi i due rapinatori grazie alle immagini della videosorveglianza

ASCOLI - Avevano rubato il cappello griffato ad un ragazzo che stava passeggiando per le vie del centro. A distanza di alcuni giorni, al termine di minuziose indagini compiute dai carabinieri di Ascol ...

Malore al Passo delle Forbici, salvato un ragazzo

Questa mattina (19 agosto) la stazione di Lucca del soccorso Alpino toscano è intervenuta al Passo delle Forbici, nel comune di Castiglione di Garfagnana, per un ragazzo colto da colica renale. Il gio ...

ASCOLI - Avevano rubato il cappello griffato ad un ragazzo che stava passeggiando per le vie del centro. A distanza di alcuni giorni, al termine di minuziose indagini compiute dai carabinieri di Ascol ...Questa mattina (19 agosto) la stazione di Lucca del soccorso Alpino toscano è intervenuta al Passo delle Forbici, nel comune di Castiglione di Garfagnana, per un ragazzo colto da colica renale. Il gio ...