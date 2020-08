Quindici, carabinieri denunciano 50enne per ricettazione di un ciclomotore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuindici (Av) – I carabinieri della Stazione di Quindici, durante un attento controllo alla circolazione stradale hanno intimato l’“Alt” ad un 50enne del posto che era alla guida di un ciclomotore. I successivi accertamenti permettevano di stabilire che il mezzo era stato rubato qualche anno fa ad Avellino. L’uomo, che non era in grado di indicare la provenienza del mezzo né di giustificarne il possesso, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di ricettazione. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

