Quel “cartello di Chiaiano” che ha monopolizzato gli appalti Covid in Campania (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’accusa è pesantissima: un cartello di imprese avrebbe monopolizzato gli appalti in Regione Campania durante l’emergenza Coronavirus. Il dossier che per ora è solo un’accusa finisce sul tavolo dei magistrati Simone De Roxas e Mariella De Mauro della Procura di Napoli grazie a un esposto (il settimo) presentato dall’ex parlamentare Marcello Taglialatela, presidente dell’associazione Campo Sud. Fiumi di denaro destinati ad alcune aziende private per costruire centri Covid e sale di rianimazioni nei giorni in cui la pandemia aggrediva l’Italia. Si arricchisce di un nuovo capitolo l’inchiesta, già aperta da settimane dalla Procura di Napoli, sugli appalti Covid. Un esposto ... Leggi su anteprima24

