Pupo beccato con Antonella Elia senza freni: spunta il bacio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo il successo della scorsa edizione, il ‘Grande Fratello Vip’ ritornerà in prima serata su Canale 5 dal 14 Settembre. Non mancheranno situazioni ed exploit sorprendenti tra i nuovi concorrenti che già incuriosiscono i telespettatori. Accanto ad Alfonso Signorini non mancherà Pupo. Confermato a pieni voti dal vasto pubblico dopo la sua prima esperienza come opinionista nel reality show. Ma in questa nuova edizione, al suo fianco ci sarà una nuova opinionista, Antonella Elia. Dopo molti mesi vissuti intensamente tra la Casa più spiata d’Italia e la recente esperienza a ‘Temptation Island’; l’ex gieffina sarà al fianco del conduttore e del cantante come opinionista del ‘Grande Fratello Vip’. Chi meglio della showgirl, fresca di reality può ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Pupo beccato Antonella Elia e Pietro shopping insieme: il ritorno di fiamma è dietro l’angolo Gossip e TV Antonella Elia dà un’altra chance a Pietro Delle Piane: i due sono stati visti insieme a Cortina d’Ampezzo

La showgirl Antonella Elia che è stata ufficializzata nei giorni scorsi come nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” insieme a Pupo e al conduttore Alfonso Signorini, ha fatto parte dell’ultima ed ...

La showgirl Antonella Elia che è stata ufficializzata nei giorni scorsi come nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” insieme a Pupo e al conduttore Alfonso Signorini, ha fatto parte dell’ultima ed ...