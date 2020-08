Psg in finale di Champions League: disordini a Marsiglia causati da… “tifosi” dell’OM (Di mercoledì 19 agosto 2020) In Portogallo il Paris Saint-Germain si godeva il successo contro il Lipsia che è valso l'accesso alla finale di Champions League. In Francia, precisamente a Marsiglia, invece, i tifosi parigini sono stati vittime di disordini creati dai fan... del Marsiglia.Ultras del Marsiglia contro fan del Psg: interviene la poliziaSecondo quanto riporta L'Equipe, a Marsiglia, mentre il Psg festeggiava l'accesso in finale dopo aver battuto il Lipsia per 3-0, una cinquantina di ultras dell'OM avrebbero causato dei disordini in città attaccanto di fatto i fan parigini che assistevano alla partita in alcuni locali.Il tutto sarebbe avvenuto nella zona del Porto Vecchio. Gli scontri hanno reso necessario l'intervento della ... Leggi su itasportpress

