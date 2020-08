Psg, finale di Champions grazie all’assist-man Di Maria: dall’esordio ad oggi solo Messi e Cristiano Ronaldo meglio di lui (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ci volevano Mbappé e Neymar, ma anche un grandissimo Angel Di Maria per portare il Paris Saint-Germain per la prima volta nella sua storia in una finale di Champions League. La vittoria contro il Lipsia per 3-0 ha confermato la vena realizzativa dei parigini e l'ottimo momento di forma e mentale. La vera svolta, però, è stata il ritorno dopo la squalifica del Fideo, autore di ben due assist per i compagni.Di Maria: re degli assist in Champions dietro Messi e CR7caption id="attachment 1008995" align="alignnone" width="705" Di Maria (getty images)/captionUn gol e due assist e premio come MVP di giornata. Angel Di Maria si riprende il Psg e lo trascina in finale, la prima della sua storia. Per l'argentino un doppio ... Leggi su itasportpress

